Hande Erçel'den ayrılan Murat Dalkılıç Derya Çayırgan'la aşk haberlerine ateş püskürdü

Bir küs bir barışık olan Murat Dalkılıç ve Hande Erçel, Haziran ayının sonunda üç yıllık ilişkilerini bitirdi ve ikilinin hayranları evlenmelerini beklerken ayrılan çiftin aldığı kararla neye uğradığını şaşırdı. Dalkılıç'tan ikilinin hayranlarını üzen bir başka hamle geldi.