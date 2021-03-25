Hande Erçel yeni sevgilisi Murat Akdoğan'ın ailesinden veto yedi
İş insanı Murat Akdoğan'la yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel'in mutluluğu kısa sürdü. Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi.
Sen Çal Kapımı dizisinde boy gösteren Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aralarında çıkan aşk dedikodularını genç iş insanı Murat Akdoğan ile kapatmıştı.
Hande Erçel için tam yeni aşka yelken açtı, mutluluğu yakaladı denilirken, çiftin ilişkisinden kötü bir haber geldi. Ablaları tarafından tanıştırılıp mutluluğa yelken açan ikilinin yaşadığı istenmeyen gelin vakası, ilişkilerinde deprem yarattı.
Genç iş insanının ailesi tarafından kabul görmeyen ünlü oyuncu, Murat Akdoğan ile ilişkisini sonlandırmak zorunda kaldığı öğrenildi.
Ayrılığa rağmen birbirlerini halen sosyal medya hesaplarından takip eden ikili, henüz konuya dair bir açıklama yapmadı.