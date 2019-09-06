Hande Erçel yeni diziyle anlaştı TRT 1'in Halka'sından apar topar ayrılmıştı
İlk sezonuyla reytinglerde kendisini gösteremeyen ve ikinci sezonunun da son anda çekilmesine karar verilen Halka dizisinin yıldızı Hande Erçel'in yeni projesi belli oldu.
Şu sıralar adını Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Hande Erçel'den sevenlerine müjdeli bir haber geldi. Genç yıldızın Halka dizisinden ayrılmasının ardından Buğra Gülsoy'un partneri olacağı öğrenildi.
Kanal D'de yayınlanacak olan Azize dizisinde Buğra Gülsoy'a başrolde eşlik edecek isim Hande Erçel oldu. Çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak olan dizide Gülsoy 'Kartal', Erçel de 'Aziz' karakterlerine hayat verecek.
Halka dizisinde kimse kalmadı: Hande Erçel'in de diziden ayrılmasıyla Halka'dan ayrılan isimlere bir yenisi daha eklenmiş oldu. Daha önce de başroller Kaan Yıldırım ve Serkan Çayoğlu da diziden ayrılmıştı.
Peki genç oyuncu Hande Erçel kimdir?
Erçel, 24 Kasım 1993 tarihinde Balıkesir, Bandırma’da doğmuştur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde okumaya devam etmektedir.