Hande Erçel ve Murat Dalkılıç'ın romantik tatil kaçamakları! Bodrum'da aşk başka

Görüntü vermekten kaçınan çift, bir otelin geceliği 3 bin Euro’luk (yaklaşık 20 bin TL) odasına kapandı. Üç gün boyunca Bodrum’da baş başa vakit geçiren ikili, önceki akşam ise ABD’li şarkıcı Della Miles'in konserini izledi.