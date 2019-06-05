Hande Erçel ve Murat Dalkılıç yaz sezonunu açtı! İkili aşk tatilinde

Merve Boluğur ile boşanmasından uzun süre sonra güzel oyuncu ile birlikte olmaya başlayan Murat Dalkılıç ve Hande Erçel, yaz sezonunu Çeşme'de açtı. Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, İbrahim-Nurdan Büyükak çiftiyle önceki gün bir mekanda eğlenceye gitti.