Hande Erçel ve Murat Dalkılıç yaz sezonunu açtı! İkili aşk tatilinde
Bir dönem ayrılan, Hande Erçel'in annesinin vefatından sonra barışan çift Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, yaz sezonunu Çeşme'de açtı.
Bir dönem ayrılan ardından Hande Erçel'in annesinin vefatının ardından Dalkılıç güzel yıldıza destek olmuş, hep yanında yer almıştı. Bayram tatilini fırsat bilen ünlü çift, moral depolamak için soluğu Çeşme'de aldı.
Merve Boluğur ile boşanmasından uzun süre sonra güzel oyuncu ile birlikte olmaya başlayan Murat Dalkılıç ve Hande Erçel, yaz sezonunu Çeşme'de açtı. Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, İbrahim-Nurdan Büyükak çiftiyle önceki gün bir mekanda eğlenceye gitti.
Hande Erçel kariyerine odaklanmak istediği için evlilik teklifiyle gelen Murat Dalkılıç'a ''hayır'' dedi iddialarıyla ayrıldıkları söylenen çift barışmalarının ardından Murat Dalkılıç'ın kız kardeşinin çektiği fotoğrafı sosyal medyaya yükleyerek barıştıklarını duyurmuşlardı.
Annesinin vefatından sonra yas tutan Hande Erçel'i yalnız bırakmayan Murat Dalkılıç ile Ulus'taki evinde beraber kalıyorlar.