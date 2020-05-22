Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Sen Çal Kapımı dizisinden ilk kareler geldi TT oldular

Son dizisiyle hayal kırıklığına uğrayan Hande Erçel, Kerem Bürsin ile beraber yeni dizisine hazırlık yapıyor. Sen Çal Kapımı adlı yeni dizide beraber rol alacak olan ikilinin beraber çekilmiş fotoğrafları ilk kez yayımlandı. Hayranları ikiliye övgüler yağdırırken sosyal medyada da iki ünlü ismi TT (en çok konuşulanlar) haline getirdi.