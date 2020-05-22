Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Sen Çal Kapımı dizisinden ilk kareler geldi TT oldular
Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in beraber rol alacakları dizileri Sen Çal Kapımı'dan ilk kareler geldi. Ünlü ikili, sosyal medyayı salladı, Twitter'da TT haline geldiler.
Son dizisiyle hayal kırıklığına uğrayan Hande Erçel, Kerem Bürsin ile beraber yeni dizisine hazırlık yapıyor. Sen Çal Kapımı adlı yeni dizide beraber rol alacak olan ikilinin beraber çekilmiş fotoğrafları ilk kez yayımlandı. Hayranları ikiliye övgüler yağdırırken sosyal medyada da iki ünlü ismi TT (en çok konuşulanlar) haline getirdi.
Geçtiğimiz gün ise Hande Erçel, Kerem Bürsin ve dizinin bir başka oyuncusu Melisa Döngel, okuma provası için Bebek'te bir araya geldi.
Okuma provasından ilk ayrılan Kerem Bürsin oldu. Bürsin'in ardından Melisa Döngel ofisten çıkış yaptı. Ofisten en son ayrılan Hande Erçel ise ayaküstü muhabirlerle sohbet etti.
Dizideki partneri Kerem Bürsin'le yeni tanıştıklarını söyleyen oyuncu "Kerem'le yeni tanıştık. Çok tatlı, olağanüstü biri. Onunla çalıştığım için çok mutluyum" dedi.