Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in dizisi Sen Çal Kapımı için FOX TV'den flaş karar!
Menajerimi Ara'dan sonra ikinci darbe Sen Çal Kapımı dizisine vuruldu. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in dizisi için flaş karar verildi.
Yeni sezonda büyük umutlarla başlayan diziler ve programlar istenilen reytingi kanala bir türlü veremedi. Hal böyle olunca final kararları peş peşe gelir oldu. Son olarak Menajerimi Ara dizisinin final yapacağı iddia edilmişti şimdi de Sen Çal Kapımı dizisi...
Hande Erçel ve Kerem Bürsin gibi iki iddialı başrol oyuncusunu büyük umutlarla ekrana getiren Sen Çal Kapımı dizisi Cumartesi akşamları bir türlü istenilen reytinge ulaşamayınca FOX TV'deki kredisini tüketti.
Sen Çal Kapımı adlı dizinin kanal tarafından bitirilmesi için karar alındı.
Reytingleri düşen ekranların tek romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı'nın senaryosu değiştirilse de dizi izleyici nezdinde beklenen karşılığı görmedi.