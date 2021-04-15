Hande Erçel ve Kerem Bürsin spora bile beraber gidiyor açıklamaları olay!
İSTİNYE'de Hande Erçel ve Kerem Bürsin, kameralara takıldı. İkilinin spor bile beraber gitmesi dikkat çekerken açıklamaları olay yarattı.
Sen Çal Kapımı dizisinde beraber rol alan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in birçok kez beraber olduğu iddia edildi. İkili ise bu haberleri hep yalanladı. Aralarında aşk olmadığını söyleyen ikili, son açıklamalarıyla kafaları karıştırdı.
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, Hande Erçel ile rol arkadaşı Kerem Bürsin, önceki gün İstinye'de bulunan bir spor salonundan çıkarken görüntülendi. Dizi setinin yanı sıra özel hayatlarında da sıklıkla beraber vakit geçiren oyuncular, aşk söylentilerine bu kez açık kapı bıraktılar.
Gazetecilerin, "Spora bile beraber geliyorsunuz. Aşk söylentilerine ne diyeceksiniz?" sorusu üzerine Bürsin, "Bu konuyla alakalı bir gelişme olursa haberdar olacaksınız" şeklinde yanıt verdi. Muhabirlerin, "Aşk haberlerini yalanlamıyorsunuz" sözlerinin üzerine Kerem Bürsin'in "Çok konuşmaya gerek yok bence" demesi, "Aşk haberlerini doğruladı" şeklinde yorumlandı.
Ünlü oyuncunun salondan ayrılmasının ardından çıkış yapan Hande Erçel de konuyla ilgili, "Aşk olduğunda haberiniz olacak arkadaşlar" demekle yetindi.