Hande Erçel ödül adı takipçiler bombaladı: Bacakların fotoşop, ödülü hak etmedin!

" Bir yaz dizisiyle en iyi oyuncu mu olunurmuş"

Hande Erçel ‘Yılın En İyi Kadın Oyuncusu’, Kerem Bürsin ise ‘Yılın En İyi Erkek Oyuncusu’ ödülü aldı. Bu ödül İnstagram'ı ikiye böldü. Kimisi tam yerinde bir karar olduğunu savunurken, kimisi de "Bunlardan daha iyi oyuncular var. Bir yaz dizisiyle en iyi oyuncu mu olunurmuş" diye yorum yaptı.