Hande Erçel ödül adı takipçiler bombaladı: Bacakların fotoşop, ödülü hak etmedin!
Girne Amerikan Üniversitesi'nin düzenlediği Golden Wings Ödül Töreni’nde ödül alan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'e 'sosyal medyada 'Bir yaz dizisiyle' en iyi oyuncu olamazsınız' eleştirisi... Öte yandan İnstagram'da ödül gecesinden fotoğraflar paylaşan Hande Erçel'e bazı kullanıcılardan 'Kusura bakma ama bacaklarına fotoşop yapmışsın' diye tepki gösterdiler.
Kerem Bürsin, Hande Erçel, Gamze Erçel... Golden Wings Ödül Törenine adeta ünlü yağdı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) ilk üniversitelerinden Girne Amerikan Üniversitesi, kuruluşunun 35’inci yılını Golden Wings Ödül Töreni’yle kutladı. İstanbul’daki Raffles Hotel’de yapılan törene çok sayıda ünlü isim katıldı. Geceye damga vuran isimler ise Hande Erçel ve Kerem Bürsin oldu. Özellikle Hande Erçel'in giydiği tuluma sosyal medyada övgüler yağarken, Erçel'in ödül töreninde çekilen fotoğrafları paylaşmasının ardından bazı sosyal medya sayfalarında 'Kusura bakma ama bacaklarına fotoşop yapmışsın" ,"Bir yaz dizisiyle en iyi oyuncu olamazsınız, hak etmediniz" eleştirileri geldi.
Gecede, Rektörlük Özel Ödülü’nü geçen sezon yayınlanan ‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ dizisi aldı. TMC Film’in Yapımcısı Erol Avcı ve Pelin Karahan’a ödülünü üniversitenin Kurucu Rektörü Serhat Akpınar takdim etti.
" Bir yaz dizisiyle en iyi oyuncu mu olunurmuş"
Hande Erçel ‘Yılın En İyi Kadın Oyuncusu’, Kerem Bürsin ise ‘Yılın En İyi Erkek Oyuncusu’ ödülü aldı. Bu ödül İnstagram'ı ikiye böldü. Kimisi tam yerinde bir karar olduğunu savunurken, kimisi de "Bunlardan daha iyi oyuncular var. Bir yaz dizisiyle en iyi oyuncu mu olunurmuş" diye yorum yaptı.
Hande Erçel İnstagram'da, ödül gecesinde giydiği tulumla çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.