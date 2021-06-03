Hande Erçel Kerem Bürsin'in yüzünü pastaya buladı eğlenceli doğum günü kutlaması
Magazinin gözde aşıkları Hande Erçel ve Kerem Bürsin doğum günü kutlaması anlarını sosyal medyada yayımladı. Hande, Kerem'in yüzüne pasta attı.
Sen Çal Kapımı oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bürsin, aşklarıyla hala magazinin en çok konuşulan isimleri... İkilinin hayranları dillerden düşürmüyor. Durum böyle olunca sosyal medyada da her yaptıkları olay oluyor.
Son olarak sevgilisi Kerem Bürsin'in doğum gününü dizi setindeki arkadaşları birlikte kutlayan Hande Erçel, sürpriz doğum günü partisinde sevgilisinin yüzüne pasta attı.
Sürpriz doğum gününden eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Hande Erçel'in mutluluğu yüzünden okunurken, Bursin'in yüzünde pasta olduğu görüntüler de sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.
Erçel'in paylaşımı sonrasında yine sosyal medyadan sevgilisine cevap veren Kerem Bursin, Erçel'i etiketleyerek 'sen bittin' yazdı.