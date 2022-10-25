Hande Erçel Kerem Bürsin aşkı yeniden mi başlıyor? Kerem Bürsin üstü kapalı cevap verdi
'Sen Çal Kapımı' dizisinde birlikte rol alan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, dizi setinde tanışıp aşk yaşamışlardı. Sessiz sedasız ayrılan çift geçtimiz günlerde birlikte görüntülendi. Akıllara ''Aşk yeniden mi başladı?'' sorusu gelmişti. Kerem Bürsin sorulara kaçamak cevap verdi.
Hande Erçel'in 2,5 yaşındaki yeğeni Mavi'nin hastalığı nedeniyle Kerem Bürsin, Erçel'i aramış ve Mavi'nin sağlık durumuyla ilgili konuşmuşlardı.
Bürsin, geçtiğimiz günlerde Etiler’deki bir mekanda görüntülenmişti. Hande Erçel’in yeğeni Aylin Mavi’nin yaşadığı sağlık sorunu hakkında açıklama yapmıştı.
Hande Erçel'i arayıp konuştuğunu ancak konuyla ilgili bir şey söylemek istemediğini belirtmişti.
''Bu konuyla alakalı çok bir şey demek istemiyorum. Çok hassas bir konu ve bu hassasiyeti korumak adına magazinsel bir şey çıksın istemiyorum. Tek diyeceğim bu.''
Kerem Bürsin'e daha sonra bu telefon konuşması hatırlatılmıştı. Bürsin ''Konuşulacak bir şey yok, gayet iyiyiz'' diyerek aralarının kötü olmadığını belirtmişti.