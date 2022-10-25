Hande Erçel Kerem Bürsin aşkı yeniden mi başlıyor? Kerem Bürsin üstü kapalı cevap verdi

Hande Erçel'i arayıp konuştuğunu ancak konuyla ilgili bir şey söylemek istemediğini belirtmişti.

''Bu konuyla alakalı çok bir şey demek istemiyorum. Çok hassas bir konu ve bu hassasiyeti korumak adına magazinsel bir şey çıksın istemiyorum. Tek diyeceğim bu.''