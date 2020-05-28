Hande Erçel ile Murat Dalkılıç evlenme kararı aldı! Nikah tarihi belli oldu

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, eski eşi Merve Boluğur'dan boşandıktan sonra başarılı oyuncu Hande Erçel ile yeni bir aşka yelken açtı. Bir süredir evlenmek istediğine dair mesajlar veren Murat Dalkılıç, üç yıldır birlikte olduğu Hande Erçel'i sonunda evliliğe ikna etti.