Hande Erçel ile Murat Dalkılıç evlenme kararı aldı! Nikah tarihi belli oldu
Güzel oyuncu Hande Erçel, ile şarkıcı Murat Dalkılıç'ın ne zamandır evlenecekleri merak edilirken, çiftten beklenen haber geldi.
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, eski eşi Merve Boluğur'dan boşandıktan sonra başarılı oyuncu Hande Erçel ile yeni bir aşka yelken açtı. Bir süredir evlenmek istediğine dair mesajlar veren Murat Dalkılıç, üç yıldır birlikte olduğu Hande Erçel'i sonunda evliliğe ikna etti.
"Temmuz'da nikah var": İddialara göre; ünlü çift, temmuz ayının ikinci haftasında nikah masasına oturacak. İkilinin düğün yeri, şimdilik İstanbul olarak planlanıyor. Gösterişli bir tören istemeyen Erçel, kardeşi Gamze Erçel'in evinin bahçesinde kutlama yapmayı düşünüyor.
"Pozları beğeni rekoru kırdı": Oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabı Instagram'da paylaştığı pozları beğeni rekoru kırdı. Erçel'in 2 milyona yakın hayranı pozlara beğeni ve yorum yağdırdı.
Ünlü oyuncu son olarak, FOX ekranlarında başlayacak olan 'Sen Çal Kapımı' dizisinde oyuncu Kerem Bursin ile başrolü paylaşacak.