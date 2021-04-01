Hande Erçel, hakkında çıkan aşk haberleriyle ilgili ilk kez konuştu
İş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı iddiaları ortaya atılan Hande Erçel, sessizliğini bozdu. Erçel, aşk dedikodularını kesin bir dille reddetti.
FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan Hande Erçel, bir süredir hakkında çıkan aşk iddialarıyla gündeme geliyordu. Hande Erçel hakkında çıkan aşk dedikodularına son noktayı koydu.
Instagram hesabından 20 milyondan fazla takipçisi bulunan Hande Erçel, gazetecilere yaptığı açıklamayla Murat Akdoğan ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları yalanladı.
Murat Akdoğan ile hakkında çıkan aşk haberlerini kesin bir dille reddeden Hande Erçel: "Benim ağzımdan bir şey duymadan yazmayın. Gerçekten benim için güzel haberler değiller, bunun üzerine konuşmayalım, gereksiz bir haber" dedi.
Öte yandan Hande Erçel'in Murat Akdoğan'ın ailesi tarafından kabul görmediği bu nedenle ilişkisini bitirdiği haberleri de gündeme oturmuştu.