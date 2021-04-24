Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle pozunu paylaştı Kerem Bürsin yorumladı
MALDİVLER'de tatil yapan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in baş başa tatili devam ediyor. Erçel, yeni fotoğrafıyla herkesi mest etti.
FOX TV'deki Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızları Hande Erçel ve Kerem Bürsin, aralarındaki aşk iddialarına kulak asmadı ve baş başa tatile çıktılar. Maldivler'de denizin ve güneşin tadını çıkaran ikilinin tatillerinin ortaya çıkmasında ise hayranları ön ayak oldu. Maldivler'de Türk hayranlarına yakalanan ikilinin fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Maldivler'de oldukları ortaya çıkınca ise Hande Erçel ve Kerem Bürsin, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaktan çekinmedi. Erçel, son olarak siyah dekolteli bir elbisesiyle denize nazır pozlar verdi.
Güzel oyuncunun bu pozlarına rol ve tatil arkadaşı Kerem Bürsin kayıtsız kalamadı. Bürsin, Erçel'in fotoğrafının altına ''İşte bu tam bir amanım!!!'' yorumunu yaptı.
Öte yandan Sen Çal Kapımı adlı dizideki uyumları beğenilen ve birbirlerine çok yakıştırılan ikilinin baş başa tatil hamlesi hayranlarını oldukça heyecanlandırdı.