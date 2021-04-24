Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle pozunu paylaştı Kerem Bürsin yorumladı

FOX TV'deki Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızları Hande Erçel ve Kerem Bürsin, aralarındaki aşk iddialarına kulak asmadı ve baş başa tatile çıktılar. Maldivler'de denizin ve güneşin tadını çıkaran ikilinin tatillerinin ortaya çıkmasında ise hayranları ön ayak oldu. Maldivler'de Türk hayranlarına yakalanan ikilinin fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada yayıldı.