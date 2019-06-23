Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle herkesi kendine hayran bıraktırdı!
Oyuncu Hande Erçel, yaz sezonunda sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Erçel'in son paylaşımı takipçileri tarafından kısa sürede birçok beğeni aldı.
TRT 1 dizisinin secilen dizisi Halka'da başrol oynayan Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Dizisinin sezon arasında olmasını fırsat bilen Erçel, sosyal medyada paylaşım yaptığı seksi kıyafetleriyle kendine hayran bıraktırıyor.
Instagram'da 9,8 milyon takipçisi olan Hande Erçel'in siyah elbiseyle çekilen pozlarına yarım saat içinde 300 binden fazla beğeni gelmişken Erçel'in siyah derin yırtmaçlı elbisesiyle paylaştığı fotoğrafları 1 milyondan fazla beğeni aldı.
Hande Erçel'in paylaşımına yapılan yorumlar, ''Harikasın, rüya gibisin'' gibi olunca Erçel, övgü yağmuruna tutuldu.
Hande Erçel 24 Kasım 1993, Bandırma,Türk oyuncu ve model. Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir, Bandırma‘da doğmuştur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü’nde okumaya devam etmektedir. 2014 yılında Show Tv‘de yayına başlayan ve beş bölümde sonlanan “Çılgın Dershane Üniversitede” adlı dizide oyunculuğa başladı.