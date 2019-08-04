Hande Erçel cesur pozuna sevgilisi Murat Dalkılıç'tan yorum geldi!
Ünlü oyuncu Hande Erçel'in beyazlar içindeki sere serpe pozuna sevgilisi Murat Dalkılıç, kalp emojisi ile yorum bıraktı. Erçel'in paylaşımına binlerce hayranları beğeni ve yorum yağmurunda bulundu.
Geçtiğimiz sezon Halka dizisinde yer alan, yeni sezon için Kod Adı Kurşun dizisinde adı geçen Hande Erçel, instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarını mest etmeye devam ediyor.
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Ünlü oyuncunun beyazlar içindeki sere serpe pozuna sevgilisi Murat Dalkılıç, kalp emojisi ile yorum bırakınca ortalık şenlendi.
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Hande Erçel’in hayranları ikiliye mutluluklar diledi ve evlenmelerini istediklerini belirten yorumlarda bulundu.
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Erçel’in takipçileri oyuncunun güzelliği üzerine yorumlarda bulundu.
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