Hande Ataizi'nin 24 yaş küçük sevgilisinden şaşırtan sözler: Otobüse biniyoruz

Karantina döneminde yaptıklarından bahseden Hande Ataizi " Kitap falan okuduk, bir nevi kendimize, özümüze döndük. Yapmadığımız şeyleri yaptık. Biraz rutini bozmak her zaman iyidir. Bu tarafından da bakmak lazım. Elimizden bir şey gelmiyor yapacak bir şey yok, ya seve seve ya da seve seve." diye konuştu.