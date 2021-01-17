Hande Ataizi'nin 24 yaş küçük sevgilisinden şaşırtan sözler: Otobüse biniyoruz
24 yaş küçük Dinç Aydoğdu ile yaşadığı aşk çok konuşan Hande Ataizi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
2018'de yabancı eşinden boşanan Hande Ataizi, kendisinden 24 yaş küçük Dinç Aydoğdu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Spor salonunda tanışan ikili bir buçuk yıldır birlikteliklerini sürdürüyorlar.
Hande Ataizi ile sevgilisi Dinç Aydoğdu, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Ataizi yaptığı çarpıcı açıklamalarla olay oldu.
"Artık herkes ev kıyafetlerine motive, evde kaldık" diyen oyuncu Hande Ataizi, "Çok evcimenim, istemeyerek de olsa öyle olduk. Bu derece değildik ama totaline baktığında evcimen insanım. Koronavirüs bizi daha da evcimen yaptı." dedi.
Karantina döneminde yaptıklarından bahseden Hande Ataizi " Kitap falan okuduk, bir nevi kendimize, özümüze döndük. Yapmadığımız şeyleri yaptık. Biraz rutini bozmak her zaman iyidir. Bu tarafından da bakmak lazım. Elimizden bir şey gelmiyor yapacak bir şey yok, ya seve seve ya da seve seve." diye konuştu.