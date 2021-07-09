Hande Ataizi Sevda Demirel 'Ne dedin sen' tokat videosunun perde arkası Arto anlattı

‘Cem Davran, Hande Ataizi ve Sevda Demirel… Bunların üçü de salak! Neden salak biliyor musun? Bunlar hiçbir şeyden yaralanamadılar ben yararlandım. 16 ana haber gezdim. Kanal kanal geziyordum. Bir anda milyonlar beni tanıdı. Birisi dayak yediğiyle, biri dayak attığıyla öbürü de ayırdığıyla kaldı.

İŞTE O TOKAT ANI-YILLAR ÖNCE BİRBİRLERİNE GİRMİŞLERDİ