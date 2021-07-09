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Hande Ataizi Sevda Demirel 'Ne dedin sen' tokat videosunun perde arkası Arto anlattı

Hande Ataizi Sevda Demirel 'Ne dedin sen' tokat videosunun perde arkası Arto anlattı

Sevda Demirel Hande Ataizi tokat videosu yıllar geçmesine rağmen hala sosyal medyada sık sık paylaşılıyor. Magazin sunucusu ve şarkıcı Arto, yıllar evvel o programda şahit olduğu tokat olayının perde arkasını anlattı. Meğer plan bambaşkaymış...

Hande Ataizi Sevda Demirel 'Ne dedin sen' tokat videosunun perde arkası Arto anlattı

Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan 'Gör Beni' programına bu hafta sivri diliyle bilinen Arto konuk oldu. Yıllar önce Türk magazin tarihine damga vuran Sevda Demirel - Hande Ataizi kavgasının iç yüzünü anlatan Arto 'aslında o tokat bana atılacaktı' dedi.

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Hande Ataizi Sevda Demirel 'Ne dedin sen' tokat videosunun perde arkası Arto anlattı

Magazin dünyasında renkli kişiliğiyle tanınan Arto merak edilenleri anlattı. Yıllar önce yaşanan 'Ne dedin sen' kavgasına dair bilinmeyenleri anlatan ünlü isim şunları söyledi:

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Hande Ataizi Sevda Demirel 'Ne dedin sen' tokat videosunun perde arkası Arto anlattı

‘Cem Davran, Hande Ataizi ve Sevda Demirel… Bunların üçü de salak! Neden salak biliyor musun? Bunlar hiçbir şeyden yaralanamadılar ben yararlandım. 16 ana haber gezdim. Kanal kanal geziyordum. Bir anda milyonlar beni tanıdı. Birisi dayak yediğiyle, biri dayak attığıyla öbürü de ayırdığıyla kaldı.

İŞTE O TOKAT ANI-YILLAR ÖNCE BİRBİRLERİNE GİRMİŞLERDİ

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Hande Ataizi Sevda Demirel 'Ne dedin sen' tokat videosunun perde arkası Arto anlattı

‘Hande Ataizi sen salak mısın'

Bu bir bant yayınıydı. ‘Hande Ataizi sen salak mısın, bunu nasıl yayınlatırsın? Senin bittiğin gündü o iş…

Ben yayın sonrası odaya geldim. ‘Reytingler yaşasın, bunu yayınlamalıyız. Hemen devam etmeliyiz’ dedim. Düşündüler ‘evet devam edelim’ dediler.

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