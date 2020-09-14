Hande Ataizi muhabirden o gafı duyunca 'terbiyesiz' çıkışını yaptı bakın neler söyledi

Ataizi oğlu Leon'un doğum günü hediyesi olarak kendisine ne aldığı sorusuna ise "Doğum günü benim için önemli değil ama bir pasta üflemeyince de içim buruluyor. Leon'a dedim ki 'Hani benim hediyem?' 'Anne hani ben senin için çok güzel büyük bir hediyeydim?' dedi. Benim için en büyük hediye onun varlığı" diye cevap verdi.