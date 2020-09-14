Hande Ataizi muhabirden o gafı duyunca 'terbiyesiz' çıkışını yaptı bakın neler söyledi
Hande Ataizi, genç sevgilisi Dinç Aydoğdu ile beraber Nişantaşı'nda kameraların objektifine takıldı, muhabirin gafını duyunca ise verdiği cevap ile dikkat çekti.
Uzun bir süredir nişanlısı Dinç Aydoğdu ve oğluyla Bodrum'da tatil yapan Hande Ataizi, İstanbul'a döndü. Önceki gün nişanlısıyla Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirin kendisine "47 yaşına girdiniz" demesi üzerine cevabı yapıştırdı.
Ataizi, "Terbiyesiz terbiyesiz konuşma" sözleriyle şakayla takılarak "Biz enerjileri öyle vermiyoruz, ben daha yeni 27 yaşındayım, arkadaşlarım da öyle diyor. Çok güzel iki şey aldım biri Leon'dan, biri annemden, biri de Dinç'den. Oğlum Leon da 6 yaşında oldu o da benim gibi Eylül doğumlu. Tatil bitti şimdi geldik gerçeğe dönüş, işler güçler durumu şimdilik. Şehir hayatına girdik" dedi.
Ataizi oğlu Leon'un doğum günü hediyesi olarak kendisine ne aldığı sorusuna ise "Doğum günü benim için önemli değil ama bir pasta üflemeyince de içim buruluyor. Leon'a dedim ki 'Hani benim hediyem?' 'Anne hani ben senin için çok güzel büyük bir hediyeydim?' dedi. Benim için en büyük hediye onun varlığı" diye cevap verdi.
Öte yandan tatil boyunca Instagram hesabından yaptığı bikinili paylaşımlarla fiziğinin ne kadar fit olduğunu gösteren Ataizi, yine benzer bir paylaşıma imza atmıştı ve bu paylaşıma bir takipçisinin yazdıkları epey kızdırmıştı.