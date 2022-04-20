Hamur açtı gözleme yaptı Müge Boz'un tek kişilik kamp paylaşımları olay oldu

Bu arada yürüyüşe sponsor aldığı kozmetik markası ve üzerindeki dağcı kıyafetlerinin reklamlarını da yapmayı ihmal etmedi. Caner Erdeniz eşinin paylaşımlarına “Bukalemun sevgilim, her ortama yakışır” yazdı. Müge Boz köylü kadınlarla gözleme de pişirdi.