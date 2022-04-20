Hamur açtı gözleme yaptı Müge Boz'un tek kişilik kamp paylaşımları olay oldu
Müge Boz, Fethiye’den başlayarak Antalya’ya kadar uzanan Likya Yolu’nu yürüdü. Geceleri ise çadırda kaldı. “İlk kez tek başıma kamp yapıyorum” diyen Müge Boz, yol üzerindeki köylerde gözleme yaptı, bol bol fotoğraf çekip eşiyle kızına yolladı.
Müge Boz, tam bir doğa tutkunu. Önceki gün kızı Vina’yı eşi Caner Erdeniz’e emanet edip arkadaşlarıyla kamp yapan Boz, bu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Bu arada yürüyüşe sponsor aldığı kozmetik markası ve üzerindeki dağcı kıyafetlerinin reklamlarını da yapmayı ihmal etmedi. Caner Erdeniz eşinin paylaşımlarına “Bukalemun sevgilim, her ortama yakışır” yazdı. Müge Boz köylü kadınlarla gözleme de pişirdi.
Peki sevilen oyuncu Müge Boz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve eşi kim birlikte bakalım...
Müge Boz 13 Nisan 1984 doğumlu, Türk oyuncu ve manken. Annesi Yugoslavya göçmeni, babası ise Egelidir. Bir kız kardeşi vardır. Çocukluğu İstanbul’da geçti. 12 yaşındayken, babasının işi nedeniyle İzmir’e Karşıyaka’ya taşındılar