Hamileyken koronavirüsü yendi dördüz bebek doğurdu

İnsanlara 'dördüz' deyince inanamıyorlar

Anne Ayşe Kılınç, Covid-19 ile başlayan, düşük ve erken doğum riskleriyle devam eden zorlu dönemin sonunda dördüz mutluluğuna kavuştuklarını söyledi. Annelik duygusunun çok güzel olduğunu vurgulayan Kılınç, şöyle konuştu: "Hamile kaldığımda doktorlar bebeklerin ikisinin kalbini diğerlerinin sağlığı ve yaşaması için durdurma önerisinde bulundu. Hiç düşünmeden bu öneriyi kabul etmedim ve dördünü de kucağıma alacağıma hep inandım. Onların kalbinin durdurulmasına gönlüm elvermezdi. Dört bebek olunca zorlanıyorum ama yorucu da olsa çok mutluyuz. Gece uykularım neredeyse hiç yok. Sürekli bez alıyorum, mama hazırlıyorum. Zor oluyor. Herkes şaşırıyor. Hayretle bakıyor. İnsanlara 'dördüz' deyince inanamıyorlar. Büyüyünce birbirleriyle arkadaş olacaklar."