Hamileyken dayak yedi Seren Serengil'den olay Yaşar İpek ifşası!
Esma Gül Özen esma.gul@internethaber.com
Geçtiğimiz haftalarda bebek müjdesi veren Seren Serengil'in başı eşi Yaşar İpek ile dertte. Hamilelik haberi sonrası ayrı evlere taşınan çift, instagram dan da birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Peki Seren Serengil ile Yaşar İpek ayrıldı mı, dayak iddiası doğru mu?
Seren Serengil ile Yaşar İpek ayrıldı mı sorusu son günlerde magazin basınının gündeminde. Şu sıralar en çok konuşulan isimlerden biri olan Seren Serengil hamile olduğunu duyurmuş ve bebek sevincini takipçileri ile paylaşmıştı.
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Yaşar İpek ile birlikte tüp bebek tedavisine başlayan Seren Serengil'in ilk haftalarda yüksek sesle konuşması dahi doktoru tarafından yasaklanmıştı.
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Zorlu ve hassas dönemden geçen Serengil'in yanında eşi Yaşar İpek'in olmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Bebek haberinin ardından çift önce birlikte çekindikleri pozları bir bir sildi son olarak da birbirlerini takipten çıkardılar.
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Tüm bu olaylar konuşulurken Seyhan Soylu'nun dayak iddiası gündeme bomba gibi düştü. Seren Serengil'in doğruladı dediği iddia ise çok vahim!
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