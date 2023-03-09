Hamilelik pozu kadar üzerindeki elbise de olay oldu! Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı'dan dikkat çeken fotoğraf
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Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çiftinden hamilelik iddialarını doğrulayan fotoğraf geldi. Nazlı Sabancı'nın üzerindeki elbise bazılarının dikkatinden kaçmadı. Elbise fiyatıyla adeta sosyal medyayı salladı. İşte haberin ayrıntıları...
Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı çifti, 10 Ekim 2021'de uzun süreli birlikteliklerini nikah masasına taşımıştı.
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Haziran 2022'de de Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğün töreni yapan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çiftinin mutlu evliliklerini sürdürüyor.
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Şu sıralar depremzedeler için yardım toplamaya aracılık eden Nazlı Sabancı'dan son olarak müjdeli haber geldi.
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Bir süredir çiftin bebek beklediği haberi iddia edilirken çift iddiaları doğrulayan nitelikte bir paylaşım yaptı.
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