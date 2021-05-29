Hamilelik haberlerinin ardından Şeyma Subaşı'dan flaş hamle bakın ne paylaştı
Şeyma Subaşı'nın hamile olduğu iddia edilince sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşım dikkat çekti.
Şeyma Subaşı yine magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri, son zamanlarda hamile olduğuna dair iddialar var. Subaşı da sürekli paylaşım yaptığı Instagram hesabından karnını gizleyerek fotoğraflar paylaşınca iddialar daha da güçlendi.
Subaşı'nın karnını gizlediği fotoğraflar sosyal medyada çok konuşuldu. Fenomen isme takipçileri, ''Hamilesin'', ''Bebek göründü'' gibi yorumlar yaptı.
Şeyma Subaşı'nın Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsalouissi ile evlilik kararı da hamilelik iddialarının çıkmasına neden oldu. Kısa zamanda alınan evlilik kararı da iddiaları tetikledi.
'Hamilelik' haberleriyle ilgili henüz bir açıklamada bulunmayan fenomen, son olarak Instagram hesabının hikaye bölümünden bikinili görüntüsünü yayınladı.