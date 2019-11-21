Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan olay dans videosu hakkında bakın neler söyledi
Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün kızları Zeynep Alkan, bir dönem çok konuşulan dans videosu hakkında açıklama yaptı.
Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa adlı magazin programına canlı yayınla katılan Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, bir dönem magazin gündemine bomba gibi düşen herkesin konuştuğu olay dans videosuna hakkında açıklamalar yaptı.
Zeynep Alkan, dans videosu hakkında şunları söyledi:
-"Zaten yorumlarda da bakarsanız beni destekleyen mesajlar vardı. Bu dans olay olduktan sonra ona cevap olarak videolar çektim, 'içimden gelerek, insanları mutlu etmek güzel enerji vermek istedim' dedim."
Hayattaki en sevdiği şeyin insanları güldürmek olduğunu, çocukluktan beri insanları güldürdüğünü belirten Alkan, "Bu videoyu çekme amacım da buydu. Olay farklı yerlere geldi. Babama kadar gitti. Babam da beni bildiği için destekledi. 'Kızım olduğu gibi dans etti. Hep beraber dans edelim' dedi" dedi.
Sosyal medyada da günlük hayatında olduğu gibi var olmak istediğini belirten Alkan, konuşmasına şu sözlerle devam etti:
İçimden geldi: -''Ben sosyal medyada içimden ne geliyorsa onu yapıyorum insanlar beni bu yüzden seviyor. Sosyal medya fenomenleri olmak isteyenlere önerim kendiniz gibi olun.''