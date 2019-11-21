Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan olay dans videosu hakkında bakın neler söyledi

Sosyal medyada da günlük hayatında olduğu gibi var olmak istediğini belirten Alkan, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

İçimden geldi: -''Ben sosyal medyada içimden ne geliyorsa onu yapıyorum insanlar beni bu yüzden seviyor. Sosyal medya fenomenleri olmak isteyenlere önerim kendiniz gibi olun.''