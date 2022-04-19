Hamdi Alkan'ın kızı photoshop ayarını kaçırdı Zeynep Alkan'ın bikinisi dile düştü!

Selen Görgüzel ile boşanmasının hemen ardından uzunca bir süre gündemde kalmıştı. Eski eşi Canan Hoşgör ile hala arkadaş olan Alkan'ın kızları Zeynep'in Instagram'da fenomen olmasının yanı sıra, oyunculukla da ilgilenmesi dikkat çekiyor.