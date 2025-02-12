Hamas, Trump'ın Planı Bozdu.

Anadolu’da, “Köpeksiz köyde değneksiz gezmek” deyimi vardır.

Rahatça, serbestçe hareket eden; kendisine engel olunmayan anlamında kullanılır.

Trump da, ezici seçim zaferinin ardından ikinci kez oturduğu koltukta güç zehirlenmesi yaşıyor.

Dünyayı köpeksiz bir köy olarak görüyor.

Ütopyalarını hayata geçirecek aksiyonlara girişiyor.

İsrail’in hamiliğine soyunuyor; Netanyahu’dan daha Siyonist ve soykırımcı davranıyor.

Siyonist İsrail’in dillendiremediğini dillendiriyor.

Büyük başkan olarak Amerika, soykırımcı olarak dünya, Siyonist dostu olarak İsrail tarihine geçmek istiyor.

İcraatları ve söylemlerinden öyle anlaşılıyor.

Kankası Elon Musk içeriye, kendisi dışarıya ayar veriyor.

Avrupa’yı Musk, Ortadoğu’yu Trump dizayn etmeye çalışıyor.

İsimleri değiştiriyorlar; sınırları beliyorlar, haritalar çiziyorlar.

Trump, eylem ve söylemleri ile devlet adamı görüntüsü vermiyor:

Panama Kanalı’na çökme arzusu ile haramiye,

Grönland’ı satın alma isteği ile müflis tüccara,

Kanada’yı eyalet yapma düşüncesi ile sömürgeciye,

Kendi ülkesine bakışı ile işletmeciye,

Körfez ülkelerine yaklaşımı ile mafya babasına,

Gazze değerlendirmesi ile müteahhit /emlakçıya benziyor.

Her geçen gün ciddiye alınmaktan uzaklaşıyor.

Gazze’nin durumu ise “Köpeksiz sürüye kurdun girmesi”ne benziyor.

Tabii bu kurt; tüm vahşiliği, barbarlığı ve vampirliği ile tek dişi kalmış canavar durumundaki soykırımcı ABD ve İsrail oluyor.

Trump’ın Gazzelileri Mısır ile Ürdün’e sürme ve Gazze’yi Riviera yapma düşüncesi, Arapları kış uykusundan biraz uyandırmışa benziyor.

Susarlarsa, sıranın kendilerine geleceğini biliyorlar.

Arap Birliği, Trump’ın sürgün planını reddetti.

Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Katar, BAE ve Filistin Dışişleri Bakanları; Kahire’de toplandı.

Suudi Arabistan, İsrail ile normalleşme için iki devletli çözüm şartını sundu.

Trump, göreve gelmeden önce Ukrayna-Rusya Savaşı'nı bitireceğini iddia etmişti. İki ülke arasındaki savaşı bitirmekte zorlanan ve aceleci davranmayan Trump'ın, hemen hemen Gazze'yi konuşmadığı gün yok gibi. Görece, zayıf halka olan Gazze'de işi bitireceğini düşüyor ve tüm zamanını buna vakfediyor.

Donald Trump, sürgün planı ile Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasını sabote etmiş oldu.

Masayı Türkiye kurmuştu, Birleşik Haydutlar Devleti devirdi.

Siyonist İsrail ateşkesi ihlal ediyor ve Batı Şeria’daki Filistinliler’i katlediyordu.

İhlallere rağmen anlaşma devam ediyordu, Trump'ın tehcirdeki ısrarı ve ciddiyeti, işin rengini değiştirdi.

Hamas; 10 Şubat’ta yaptığı açıklama ile İsrail’in ihlallerini gerekçe göstererek esir takasını süresiz durdurduğunu açıkladı.

Trump, Cumartesi gününe kadar esirler bırakılmazsa "Kıyamet kopar, cehennemi yaşarlar" diyerek yine tehditler savurdu.

ABD’nin İsrail ile 8 milyarlık silah anlaşması yapması, esir takası bittikten sonra soykırımın devam edeceği ve sürgün planının uygulamaya başlanacağı anlamına geliyor.

Rehineler Hamas’ın elindeyken katliam yapan İsrail’in, takas bittikten sonra durması söz konusu olabilir mi?

Hamas, esirler teslim edildikten sonra Gazze'nin anahtarının isteneceğini gayet iyi biliyor.

Elinde, küçük de olsa bir koz bulunsun istiyor.

Hamas’ın bu hamlesi, Trump’ın ve Netanyahu’nun planını boşa çıkarması açısından önemli bir adımdır.

Soykırımla başaramadığını, sürgünle yapmaya çalışan İsrail’e büyük bir tokat atılmıştır.

Gazze’deki direniş grupları, İslam Dünyası’nın namusu kurtarmıştır. Mücahitlerin Gazze’deki mücadelesi, İslam Dünyası’nın sınırlarını savunma görevi demektir.

Gazze düştüğünde Mısır, Ürdün, Arabistan, Suriye, Irak ve İran da düşer.

Gerekirse bu ahlaksız plana savaş pahasına karşı konulmalı, direnişçilere ikmal ve silah desteği verilmelidir.

Bu coğrafyada, savaşmazsan ölürsün.