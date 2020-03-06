Haluk Levent'ten sahte kanser hastası kadına yollanan paralar için takdirlik hamle
Haluk Levent, kendisini kandıran sahte kanser hastası gence para yollayanların içinin rahat etmesi için bulduğu çözümle herkesin takdirini bir kez daha kazandı.
Twitter'da 'TuhafAmaSurup' adlı sosyal medya kullanıcısı, Haluk Levent'e kanser hastası olduğunu söyleyerek kandırdı. Levent ile buluşarak sahilde kendisine şarkı söylettirip çay içiren sahte kanser hastasının şizofreni olduğu gerçeği ise herkesi şoke etti.
Twitter'da tepki çeken bu olay konuşulurken bir de Haluk Levent'in her seferinde ''Kimseye para göndermeyin'' diyerek uyarmasına rağmen bazı yardımsever kişilerin sahte kanser hastasına para yolladığı ortaya çıktı. Levent, para gönderen kişilerin, parasının boşa gitmemesi için bir çözüm buldu.
Bulduğu çözümü, Twitter hesabından şu sözlerle aktardı:
''Bu kızımızın hikayesini artık biliyorsunuz.Ona inandım moral olsun diye Ahbap fahri üyesi yapmıştım. Ahbap üyesi olduktan sonra birçok insandan maddi destek almış. Kendimi sorumlu hissediyorum ama bu sayfada yüzlerce kez “kimseye para göndermeyin” dediğim halde göndermişler.''
''Bir fikrim var. Kim bu kızımıza para desteği sağlamışsa @yesimfitoz ile irtibata geçsin para makbuzlarını yollasın. Ben o tutar kadar parayı cebimden karşılayıp kanser hastası Sura Nadirovanın tedavisi için yatıracağım ve onlar adına hastaneden makbuz kestirip göndereceğim.''