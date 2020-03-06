Haluk Levent'ten sahte kanser hastası kadına yollanan paralar için takdirlik hamle

''Bir fikrim var. Kim bu kızımıza para desteği sağlamışsa @yesimfitoz ile irtibata geçsin para makbuzlarını yollasın. Ben o tutar kadar parayı cebimden karşılayıp kanser hastası Sura Nadirovanın tedavisi için yatıracağım ve onlar adına hastaneden makbuz kestirip göndereceğim.''