Haluk Levent'ten konserde görülmemiş hareket! Alkış tufanı koptu
Malatya'da Kayısı Festivalinde sahne alan Türk Rock Sanatçısı ve AHBAP derneğinin kurucusu Haluk Levent, her yaptığıyla kendinden söz ettirmeyi ve takdir görmeyi başarıyor. Derneğiyle beraber yardıma muhtaç kimselere canla başla çalışarak yardım eli uzatıyor ve aynı zamanda müzik kariyerine de devam ediyor. Geçtiğimiz gün sahne aldığı festival alanındaki pamuk şeker satıcılarını sahneye çağırarak, bütün pamuk şekerleri aldı ve olanlar oldu. Bakın neler yaşandı...
Türk Rock Sanatçısı ve AHBAP derneğinin kurucusu Haluk Levent, Türkiye'nin en sevilen isimlerinden biri haline geldi. Gösterdiği faaliyetlerle adını sık sık duyduğumuz AHBAP ve Haluk Levent, geçtiğimiz gün Malatya'da Kayısı Festivalinde sahne aldı ve festival alanındaki bütün pamuk şekerleri satın alarak geceye damgasını vurdu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, diğer kurum ve kuruluşların desteği ve organizesi ile Malatya Uluslararası Kayısı Festivali’nin bu yıl 25’incisi gerçekleştiriliyor.
Festival çerçevesinde Malatya Mişmiş Park Fuar Alanı’nda sahne alan Türk Rock Sanatçısı ve “Ahbap Derneği” kurucusu Haluk Levent, sevenlerine eğlenceli dakikalar yaşattı.
Konserde gitarını eline alan Levent, “Hey Abi Baksana, Pamuklu Şeker Getirin Bana” adlı bir şarkı seslendirdi. Şarkının bitimine doğru “gelsinler onlarda yanıma” dedi ve konser alanında bulunan bütün pamuk şeker satıcıları sahneye çıktı.