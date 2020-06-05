Haluk Levent ve Gamze Özçelik bir araya geldi! Ortak proje başlatıyorlar

"Haluk Levent, Gamze Özçelik'i ziyaret etti": AHBAP adlı yardımlaşma platformu olan Haluk Levent, Gamze Özçelik’i kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği’nde ziyaret etti. İkili, sokak hayvanları ve bazı okulların onarımı için başlatacakları proje için buluştuklarını anlattı.