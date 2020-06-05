Haluk Levent ve Gamze Özçelik bir araya geldi! Ortak proje başlatıyorlar
Yaptıkları yardımlarla birçok kişinin sesi olan Haluk Levent ile Gamze Özçelik bir araya geldi. Levent, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Türkiye’nin dört bir yanındaki insanlara ulaşarak yarım eli uzatan AHBAP derneğinin kurucusu Haluk Levent gönülleri fethetmeye devam ediyor. Uzun süredir nüfuz alanı giderek artan yardımlarla gündeme gelen AHBAP aynı süreç içerisinde sokak hayvanları ile ilgili de birçok yardım projesine imza attı.
Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile birçok kimsenin yardımına koşan Gamze Özçelik ile AHBAP hareketinin kurucusu Haluk Levent ikilisi bir proje kapsamında görüştüler.
"Haluk Levent, Gamze Özçelik'i ziyaret etti": AHBAP adlı yardımlaşma platformu olan Haluk Levent, Gamze Özçelik’i kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği’nde ziyaret etti. İkili, sokak hayvanları ve bazı okulların onarımı için başlatacakları proje için buluştuklarını anlattı.
Haluk Levent; oyunculuğa ara vererek kurduğu yardım derneği ‘Umuda Koşanlar’ ile farklı coğrafyalardan insanlara, ailelere, çocuklara ve hayvanlara ulaşarak onlara yardım götüren Gamze Özçelik ile bir araya geldi.