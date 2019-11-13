Haluk Levent Twitter'dan büyük vurgunu sordu! Hayranları Cem Yılmaz'ı topa tuttu

Kurucusu olduğu AHBAP Derneği'yle binlerce kişinin yardımına koşan sanatçı Haluk Levent'in Cem Yılmaz ile ilgili attığı Twitter'dan yaptığı paylaşımlar ortalığı karıştırdı. Cem Yılmaz'ın İstanbul'daki son gösterisini izleyen Ekşi Sözlük yazarları, Cem Yılmaz'ın Haluk Levent'le ilgili imada bulunduğunu yazdı.