Haluk Levent Twitter'dan büyük vurgunu sordu! Hayranları Cem Yılmaz'ı topa tuttu
EKŞİ sözlük yazarları Cem Yılmaz'ın Haluk Levent için "Büyük vurgun yakında" dediğini iddia etti. Haluk Levent sosyal medyadan Cem Yılmaz'a sorunca ortalık fena karıştı.
Kurucusu olduğu AHBAP Derneği'yle binlerce kişinin yardımına koşan sanatçı Haluk Levent'in Cem Yılmaz ile ilgili attığı Twitter'dan yaptığı paylaşımlar ortalığı karıştırdı. Cem Yılmaz'ın İstanbul'daki son gösterisini izleyen Ekşi Sözlük yazarları, Cem Yılmaz'ın Haluk Levent'le ilgili imada bulunduğunu yazdı.
Haluk Levent ise bunun üzerine Cem Yılmaz'a Twitter hesabı üzerinden ne demek istediğini sordu.
İddialar üzerine Twitter hesabından açıklama yapan Haluk Levent, "Sevgili Cem Yılmaz. Hepimiz seni çok seviyoruz. 3 ayrı kişi yanlış duymuş olabilir mi?
Yanlış oyunu izlemişlerse özür dilerim. Değilse lütfen “yakında” olmadan şimdi tüm ülkeye açıklar mısın “vurgun” u? 1TL'lik var ise şerefim üzerine ülkeyi terk edeceğim. Lütfen yazar mısın." dedi.