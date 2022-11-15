Haluk Levent sosyal medya hesabını açınca şoke oldu isyan etti! "Ne yaptım size?"
Kurucusu olduğu AHBAP Platformuyla yaptığı yardımlarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Haluk Levent, sosyal medyadaki bot hesapların silinmesiyle bir anda 80 bine yakın takipçi kaybetti. Levent, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak sitem etti. Ünlü şarkıcı, "Nereye gittiniz be ya? Ne yaptım size ülen" dedi.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada aktif olarak kullanmayan bot hesaplar silinmeye başlandı. Kısa süre içinde binlerce takipçi kaybeden ünlü isimlerden olan şarkıcı Haluk Levent ise olayla ilgili bir paylaşım yaptı.
Şarkıcı kimliğinin yanı sıra kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile yaptığı yardımlarla sık sık adından söz ettiren Haluk Levent, kısa sürede 80 bin takipçi kaybedince sessiz kalamadı.
Twiter hesabından paylaşım yapan Levent, "Bugün 6 milyon 200 bin civarı (Tam hatırlamıyorum) takipçim vardı. 80 bine yakın takipçim yok oldu. Bir anda 80 bin! Nereye gittiniz be ya? Ne yaptım size ülen" dedi.
Paylaşımının ardından bot hesapların silindiğini öğrenen şarkıcı, yeni bir paylaşım yaparak "Twitter fake (yumurta) veya kullanılmayan hesapları siliyormuş meğer. Valla billa yumurta takipçi satın almadım" ifadelerini kullandı.