Haluk Levent sevenlerini konser öncesi sosyal medyadan 'tehdit etti'
Ünlü şarkıcı ve AHBAP Derneği’nin kurucusu Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile vereceği konserler öncesinde sosyal medya hesabından takipçilerini ve sevenlerini 'tehdit' etti.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımda, kameraların karşısına uzun saçlı bir perukla çıkan Haluk Levent, hayranlarını Rus Kızılordu Korosu'yla vereceği konsere davet etti. Ünlü şarkıcı, vereceği konserlere sevenlerini davet ederken "Konserlere gelmezseniz karşınızda Death Metal söyleyen bir Haluk olacak" diyerek yaptığı paylaşımın altına da, "Hepinizi tehdit ediyorum" notunu düştü.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir Twitter kullanıcısı Haluk Levent'in 99 depreminde çadır dağıttığı görüntüleri paylaşarak, "Haluk Levent 22 yıl önce de çadır dağıtıyormuş" dedi.
Söz konusu paylaşımı alıntılayan Haluk Levent, görüntüleri gördükçe içinin gittiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Hayatımın en bilinçsiz yardımıydı. Görüntüleri gördükçe içim gidiyor. Ağustos ayı olduğu için on binlerce büyük boy yazlık çadır yaptırmıştık. Kurduğumuz çadır kentler 20 gün sonra yağmurla soğukla tuz buz olmuştu. Keşke konteyner alsaydık. Tecrübesizdik."