Haluk Levent Şanlıurfa'daki o tartıcı çocuğun yardımına koştu!

Levent'e yorum yağınca ise bir açıklama daha geldi. Açıklamada ünlü şarkıcı şunları yazdı: "İban isteyenler, yardım etmek isteyenler yazıyor. Ama tekrar etmekte fayda var. Siverek Kaymakamlığı zaten tüm desteği yapmış ve az önce öğrendim 3000 aileye daha destek veriyor. Bir hayırsever Ahbabımız çocukların bursu ile ilgileniyor. Yani artık sorun yok merak etmeyin!"