Haluk Levent Şanlıurfa'daki o tartıcı çocuğun yardımına koştu!
Türkiye'de 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının ardından Şanlıurfa'da tartıcılık yapmak için sokağa çıktığını söyleyen Yılmaz Yayasit'in görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu. AHBAP derneği kurucusu Haluk Levent, çocuğu ve ailesini bulup güzel haberi duyurdu.
Yurt genelinde alınan karar ile korona virüs ile mücadele kapsamında 20 yaş altı olanların sokağa çıkmaları yasaklandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sokakta tartıcılık yaparak para kazanan bir çocuğun görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.
'Eve git' denilen çocuğun üzgün bir şekilde kameradan uzaklaşması herkesin yüreğini dağladı. O görüntülerden sonra Haluk Levent hemen bir paylaşım yaparak "Çocuğumuza ulaştık. Baba tarım işçisi. 3 çocuğu okuyor. Diğerleri ve kendisi işsiz.
Çocuklarına bir hayırsever aracılığı ile burs bağladık. Baba ile iletişimdeyiz merak etmeyin. Siverek Kaymakamlığına da teşekkür ediyoruz. Onlar da şu an evdeler yardım da bulunacaklar" ifadelerini kullanan Haluk Levent, gönüllere su serpti.
Levent'e yorum yağınca ise bir açıklama daha geldi. Açıklamada ünlü şarkıcı şunları yazdı: "İban isteyenler, yardım etmek isteyenler yazıyor. Ama tekrar etmekte fayda var. Siverek Kaymakamlığı zaten tüm desteği yapmış ve az önce öğrendim 3000 aileye daha destek veriyor. Bir hayırsever Ahbabımız çocukların bursu ile ilgileniyor. Yani artık sorun yok merak etmeyin!"