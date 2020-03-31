Haluk Levent Milli Dayanışma Kampanyası için paylaştı! ABD'li şarkıcı bile bağış yaptı
Geçtiğimiz günlerde Twitter'dan AHBAP derneğinin korona dayanışmasına destek isteyen Haluk Levent'e birçok kesimden destek gelmişti. Dün akşamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na ünlü isimlerden de destek yağdı.
Türkiye'de korona virüs salgını sonrası sıkıntı çeken ailelere yardım için sosyal medya hesabından destek isteyen ünlü popçu Haluk Levent'e sporcusundan, sanatçısına her kesimden destek yağdı. Dün Ulusa Sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na ünlü isimlerden destek geldi.
Dün topladığı kabine toplantısı sonrası konuşma yapan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu konuda da devletin öncülük etmesi gerektiğini gördüğümüz için Milli Dayanışma Kampanyası başlatıyoruz. 'Biz bize yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığımız bu kampanya için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından, bir yardım hesabı açıldı" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı'nın konuşması sonrası Twitter'dan açıklamalar yapan Haluk Levent, AHBAP derneğinin devlet kurumlarıyla asla kıyaslanmaması gerektiğini belirterek, başlatılan kampanyaya 30 bin TL ile destek vereceğini belirtti.
Ünlü popçunun bu yardımı sonrası sanat camiası harekete geçerek, kampanaya desteklerini duyurdular. Ünlü şarkıcı Seda Sayan, Mustafa Ceceli, komedyen Şahan Gökbakar ve ABD'li şarkıcı Della Miles kampanyaya destek verdiklerini açıkladılar.