Haluk Levent Milli Dayanışma Kampanyası için paylaştı! ABD'li şarkıcı bile bağış yaptı

Dün topladığı kabine toplantısı sonrası konuşma yapan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu konuda da devletin öncülük etmesi gerektiğini gördüğümüz için Milli Dayanışma Kampanyası başlatıyoruz. 'Biz bize yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığımız bu kampanya için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından, bir yardım hesabı açıldı" ifadelerini kullandı.