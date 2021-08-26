Haluk Levent konserini çatıdan izleyen tamircileri sahneye çıkardı
Ünlü sanatçı Haluk Levent, konser alanının oldukça ilerisinde bir çatıdan kendisini izleyen oto tamircilerini fark edince, gençleri konsere çağırarak sahneye çıkardı ve şarkı söyletti. Sosyal medyada bu görüntüyü paylaşan Levent " Haluk abiniz sizi her yerde bulur" dedi.
Son günlerde sosyal medyada, kurucusu olduğu AHBAP yardım derneğinde topladığı bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırması ve özellikle de Türkiye'yi geçtiğimiz haftalarda saran yangında helikopter kiralaması ve yardım için sergilediği mücadeleyle takdir toplayan ünlü sanatçı Haluk Levent, sosyal medyada bir kez daha alkışlandı. Levent, konserini bir çatı üzerinen ve uzaktan izleyen gençleri fark etti ve sahneye çıkarıp unutamayacakları bir an yaşattı.
Haluk Levent oto tamircisi gençlerle "Tamirci Çırağı" şarkısını beraber seslendirdi
Oto tamircisi gençleri ve arkadaşlarını ellerindeki fenerlerden fark eden Levent, çatıdan inmelerini ve konseri gelip yerinde izlemelerini söyleyerek gençleri sahneye çıkarttı. Levent ve oto tamircisi gençler "Tamirci Çırağı" şarkısını beraber söylediler.
"Haluk abiniz her yerde karşınıza çıkabilir"
Levent, kişisel Twitter hesabından paylaştığı konser fotoğrafına "Konser esnasında 500 metre ileride çatıya çıkmış oto tamircisi arkadaşları konsere davet edip onlarla “tamirci çırağı” söylemek. Haluk abiniz her yerde karşınıza çıkabilir" notunu düştü.
" 'Artık çatıya çıkmayın gelin buradan izleyin' dedi"
Sahneye çıkan gençlerden biri de Twitter'dan "Biz onu çatıdan izlerken o bizim fenerlerimizi gördü ve bizi sahneye davet etti. Biz de gittik güzel bir gün oldu ve dahası da dedi ki 'Artık çatıya çıkmayın gelin buradan izleyin' dedi. Tabii biz fazlaca mutlu olduk" diye duygularını paylaştı.