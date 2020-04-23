Haluk Levent İzmir'de arabalı vapurda konser verdi 'En enteresan konser'

Sosyal mesafe kuralı gereği Levent, konsere orkestrayla değil üç müzisyenle çıktı. Ses ve ışık sistemiyle donatılmış feribot aynı zamanda Körfez'de büyük bir görsel şölen de oluşturdu. Levent'e feribotta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer de eşlik etti.