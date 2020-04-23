Haluk Levent İzmir'de arabalı vapurda konser verdi 'En enteresan konser'
Haluk Levent, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nın 100. yılında arabalı vapur üzerinden İzmir Körfezi'nde konser verdi. Levent, hayatının en enteresan konseri olduğunu dile getirdi.
AHBAP Derneği'nin kurucusu olan ve yaptığı iyiliklerle sık sık adından söz ettiren Haluk Levent, bu kez 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. yılında arabalı vapur üzerinden İzmir Körfezi'nde konser verdi. Koronavirüs önlemleri kapsamında gerçekleştirilen konserde İzmirliler, evlerinin ışıklarını açıp kapatarak ünlü sanatçıya eşlik etti.
Feribottan tüm İzmir'e şarkılarını ulaştıran Haluk Levent'in konseri, İzmir Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. Konseri kıyı hattındaki İzmirlilerde balkonlarından izledi.
Konser sırasında bir hayranının balkondan çektiği görüntüyü Twitter'dan paylaşan Haluk Levent, "Ömrümün en enteresan konseriydi bu akşam. Tüm İzmir sesimizi duymuş" dedi.
Sosyal mesafe kuralı gereği Levent, konsere orkestrayla değil üç müzisyenle çıktı. Ses ve ışık sistemiyle donatılmış feribot aynı zamanda Körfez'de büyük bir görsel şölen de oluşturdu. Levent'e feribotta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer de eşlik etti.