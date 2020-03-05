Haluk Levent hayal kırıklığını böyle anlattı kanser hastasıyım deyip kandırdı
Haluk Levent'i bir kadın kanserim diyerek kandırdı, buluştu. Gerçek ortaya çıkınca büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Haluk Levent, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yaptı.
İyilik peşinde koşarak herkesin gönüllerine taht kuran Haluk Levent, AHBAP Derneği ile yardıma muhtaç kimselere koşarken büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. 2019 yılının Temmuz ayında bir genç kadın kanser hastası olduğunu söyleyerek Haluk Levent ile buluşmak istedi.
Elinden geldiğince yardıma koşan Levent, sosyal medya hesabı Twitter'dan genç kadının talebini geri çevirmeyerek ''Ülkemin güzel çocukları! Haluk abiniz kırar mı sizi hiç? Hem çay içeriz hem şarkı söyleriz'' diyerek cevap verdi.
Hatta Haluk Levent, sahte kanser hastası genç kadına moral vermek için bir de ''Yeneceksin uleen'' diye bir paylaşım yaptı.
Haluk Levent, genç kadın ile sahilde buluşmuş, ona gitar çalarak beraber çay içmişlerdi. Son olarak ise Levent'in yardımına koştuğu kişinin yalan söylediği ortaya çıktı.