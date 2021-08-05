Haluk Levent AHBAP ile yangın için Kazakistan'dan helikopter kiralıyor

Levent, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile görüştük. Ahbap Derneği olarak Kazakistan’dan geniş su deposu olan 1 helikopter kiralıyoruz. En az 5 gün kalacak. Marmaris bölgesine göndereceğimiz helikopter Orman Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışacak. Umarım bir aksilik çıkmaz."