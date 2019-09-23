Haluk Bilginer de adaydı 71. Emmy Ödülleri sahiplerini bulurken bir ilk yaşandı!

Her ne kadar final bölümü birçok kişi tarafından eleştirilse de Yaratıcı Emmy Ödülleri ile birlikte 32 dalda aday olan Game of Thrones, En İyi Drama Dizisi seçilirken Pose dizisindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu seçilen Billy Porter, bu alanda ödül alan ilk açık eşçinsel olarak tarihe geçti.