Halit Ergenç saldırıya uğradı! Sosyal medya hesabından duyurdu

Oyuncu Halit Ergenç, bu sabah saatlerinde trafikte seyir halindeyken bir araçtan inen iki kişi tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı. Ergenç, olayın akabinde karakola giderek şikayetçi oldu. Ünlü oyuncu yaşadıklarını sosyal medya hesabından böyle anlattı;