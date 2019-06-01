Halit Ergenç saldırıya uğradı! Sosyal medya hesabından duyurdu
Oyuncu Halit Ergenç, sosyal medyadan trafikteyken araçtan inen iki kişi tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğradığını duyurdu. Saldırıyı gerçekleştirenler gözaltına alındı.
Oyuncu Halit Ergenç, bu sabah saatlerinde trafikte seyir halindeyken bir araçtan inen iki kişi tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı. Ergenç, olayın akabinde karakola giderek şikayetçi oldu. Ünlü oyuncu yaşadıklarını sosyal medya hesabından böyle anlattı;
“Bugün sabah saatlerinde trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde seyreden bir araç içerisinden inen iki kişinin tehdit, hakaret ve fiziksel saldırısına uğramış bulunmaktayım. Konu ile ilgili resmi makamlar nezdinde gerekli işlemleri başlattım.
Trafik kurallarını ihlal ederek, toplumun güvenliği tehdit eden bu davranış biçimiyle ilgili tüm yasal haklarımı kullanarak, konunun takipçisi olacağımın bilinmesini isterim.”
Halit Ergenç'in Etiler Polis Merkezi'ne giderek durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.