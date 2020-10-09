Halit Akçatepe'nin torunu ile inanılmaz benzerliği! Burcu Akçatepe paylaştı
Yeşilçam'ın dev ismi Halit Akçatepe'nin torunu benzerliğiyle şaşırttı. Ebru Akçatepe oğlunu ve babasının fotoğraflarını yan yana koyarak takipçileriyle paylaştı.
Yeşilçam'ın hem gülen hem de güldüren yüzü, "Hababam Sınıfı"nın Güdük Necmi'si, "Süt Kardeşler"in Ramazan'ı, Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Halit Akçatepe 3 yıl önce hayata veda etmişti.
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Halit Akçatepe'nin kızı Ebru Akçatepe, oğlunun ve babasının siyah beyaz fotoğraflarını yan yana koyarak sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. Benzerlikleri takipçileri tarafından dikkat çekti.
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Ebru Akçatepe'nin "Öyle bir geçer zaman ki... Dedeler ve torunlar. 'Hık demiş burnundan düşmüş' diye buna derler" notu eşliğinde yaptığı bu paylaşıma takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağdı.
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Yeşilçam'da sayısız filmde rol alan Halit Akçatepe, 31 Mart 2017'de hayata veda etmişti.
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