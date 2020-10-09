Halil Sezai'nin 13 yıla kadar hapsi istendi yaşlı komşusunu darp etmişti
İSTANBUL Tuzla'da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp eden sanatçı Halil Sezai'nin 13 yıl 10 aya kadar hapsi istendi.
Tuzla'da villa komşusu olan 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i döven Halil Sezai karakolda verdiği ilk ifadenin ardından serbest kalmıştı. Yaşlı adamı döverken görüntüleri kamuoyuna yansıyan Halil Sezai, savcılık talimatıyla ifade için adliyeye çağrılmıştı. Savcıya 2 saat ifade veren Halil Sezai, çıkarıldığı mahkemede "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı.
Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile tutuklu bulunan Halil Sezai hakkında 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
Ne olmuştu?: Şarkıcı Halil Sezai'nin yaşlı komşusu Hüseyin Meriç'i döverken çekilmiş görüntüleri medyaya sızmış, büyük bir infial yaratmıştı.
Medyaya sızan görüntülerde elinde bulunan odun parçası yakmıştı. Ünlü şarkıcı odun parçasının silahtan sayılması nedeniyle 'silahla kasten yaralama' suçundan hapse girmişti.