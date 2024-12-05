Halep muhalifler tarafından alınan bir ganimet mi?

Halep, muhalifler tarafından kazanılan bir ganimet. Süreç nasıl devam edecek, nasıl bir düzen kurulacak bu önemli. Gayri müslimler ve farklı mezheplerin bir arada sorunsuz yaşayacağı bir yönetimin kurulması bu süreçte daha da önemlidir.

Halep bir sanayi ve ticaret şehri bu şehirde sanayi ve ticaret hızla canlandırılmalıdır. Ekonomisi canlanan Halep insanları çeken cazibe merkezi haline dönüştürülmelidir. Halk Halep’e geri dönmelidir. Halep rejimin kontrolündeydi. Muhalifler Halep’e operasyon yapınca, Suriye’de taşlar yerinden oynadı. Halep ve Tel Rıfat’ta herkesin huzur ve güven içinde yaşayabildiği bir düzen kurulursa Suriyeli mültecilerin şehirlerine dönmesi mümkün olabilir.

Halep alındıktan sonra HTŞ lideri Ebu Muhammed Cevlani bir mesaj yayınladı. ‘Önceliğimiz halkın can ve mal güvenliği, hangi dinden, ırktan ve mezhepten olursa olsun halkımız korkmasın’ mealinde bir açıklama yaptı. Halep’te hayat normal seyrinde akmaya başladı. Fırınlar, marketler açılmaya başladı. İnsanlar günlük koşturmacalarına devam ediyor. Halep bizim ülkemiz açısından oldukça önemli. Çünkü ülkemizdeki Suriyeli mültecilerin büyük kısmı Halepli. Halep’te güvenlik sağlanırsa Suriyeli mültecilerin büyük bir kısmı ülkelerine giderler.

Yazımın başında Halep muhalifler tarafından kazanılan bir ganimet demiştim… İşte bu ganimet paylaşımı yani Halep’in muhalifler tarafından ele geçirilmesi sonrasında ortaya çıkan makamları, statüleri paylaşmak için aynı cephede olanların karşı cephe pozisyonu almalarına dair bir tehlike söz konusu olabilir.

HTŞ ile Suriye Milli Ordusu arasında şehrin nasıl yönetileceği konusunda bir ihtilaf olduğu,

HTŞ’nin Halep’te Suriye Milli Ordusu’nun kontrolünde olan yerleri baskı ve silah zoruyla aldığı,

Ebu Muhammed Cevlani’nin her şeye hâkim olma isteğinin, Giderilmesi için görüşmeler yapılıyor. Kişisel çıkarların tatmin edilmesi, Tek hakim güç olma arzusu… Gibi duygular, hırslar kontrol edilemezse tekrar yaşanacak içsel kavgada Halep kaybedilir. Suriye’deki yeni süreç başlamadan biter.

Halep’te ve Tel Rıfat, PKK’dan arınmışken, Tel Rıfat ile Münbiç arasındaki yol kontrol altındayken, Tel Rıfat, PKK’nın döşediği patlayıcılardan temizlenmişken, Şehirde hayat hızla normale dönmüşken,

Şartların ilk müsait olduğu anda Suriye Milli Ordusu Münbiç Operasyonu için harekete geçecektir.

ABD ve Rusya ile Münbiç konusunda mutabakat yapılmıştı. Fakat sözlerini tutmadılar. ABD ve Rusya’nın vermediği Münbiç’i alacağız.

Böylece PKK, Fırat’ın batısından süpürülmüş olacaktır.