Haldun Boysan hayatını kaybetti ünlü isimler yasa boğuldu bakın neler yazdılar
Maria ile Mustafa adlı yeni dizinin çekimleri için gittiği Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde Haldun Boysan, hayatını kaybetti. Boysan'ın ölümü sanat dünyasını derinden üzdü.
Bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde 'Tombalacı' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Haldun Boysan, "Maria ile Mustafa" adlı dizinin çekimleri için gittiği Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi.
Boysan, set çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Usta oyuncu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Haldun Boysan'ın ölümü sanat camiasını yasa boğdu, üzüntülerini şu sözlerle dile getirdiler:
Ceyda Ateş
Olmadı be Halduş... Beraber acı tatlı o kadar çok anımız vardı ki. Nurlar içinde yat, benim canım muzip arkadaşım. Kavuşturulmuş eller, 'Prensesim' diye seslenişin o ses tonun hep kulaklarımda olacak.
Yekta Kopan
Ah be Haldun’un, ah be Raca’m! Çok ama çok üzgünüm. Ankara’dan İstanbul’a göçümüz birlikteydi. Derdimiz, kahkahamız birdi. Raca’mızdı o bizim, kuzumuzdu. Parasız günlerimizde cüzdanımız bir oldu, sıkıntılı günlerimizde sohbetimiz daim oldu. Öyle çok an ve anı var ki şu anda aklımda. Osman, Tunç, sen, ben. Daha kimler kimler var o yılların tanığı... Buraya bir anı yazıp seni gülümseyerek uğurlamak isterdim ama olmadı, yapamadım Raca. Büyük Beşiktaşlı, büyük yürekli dostum. Dayanmamış yüreğin dünyanın derdine, kederine. Gitmişsin. Çok üzgünüm