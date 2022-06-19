Hakimin kararı 'pes' dedirtti! Ivana Sert'in, eski eşinden alacağı nafaka dudak uçuklattı!
Ekranlarda moda programlarının jüri üyesi olarak tanıdığımız İvana Sert'in eski eşi Yurdal Sert'e 2012'de mal rejimi kaynaklı bir davan açmıştı. İşte o dava sonuçlandı ve hakimin kararı 'pes' deditti. Milyon liralar havada uçuştu. Bakın İvana nasıl köşeyi döndü...
İvana Sert, eski eşi iş adamı Yurdal Sert'ten 2011 yılında ayrılmıştı. Bu ayrılıktan sonra İvana'nın 2012 senesinde eski esine açtığı mal rejimi davasından şimdilerde karar çıktı. Hakimin verdiği karar dudakları uçuklattı. İvana'yı zevkten dört köşe yapan nafaka miktarı bakın ne oldu...
İvana Sert ve iş adamı eski eşi Yurdal Sert, 2011 yılında boşanmıştı.
Çiftin oğlunun velayeti İvana Sert'te kalırken tazminat olarak 400 bin TL ve aylık 5 bin lira nafaka ödenmesine karar verilmişti.
İvana Sert, oğlu Ateş'e verilen aylık 5 bin TL olan nafakanın 15 bin TL'ye çıkarılmasını talep etmişti.