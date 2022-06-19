Hakimin kararı 'pes' dedirtti! Ivana Sert'in, eski eşinden alacağı nafaka dudak uçuklattı!

İvana Sert, eski eşi iş adamı Yurdal Sert'ten 2011 yılında ayrılmıştı. Bu ayrılıktan sonra İvana'nın 2012 senesinde eski esine açtığı mal rejimi davasından şimdilerde karar çıktı. Hakimin verdiği karar dudakları uçuklattı. İvana'yı zevkten dört köşe yapan nafaka miktarı bakın ne oldu...