Hakimden tarihi karar! Savcı Fatma Yörük hatırlattı... Git cezaevinde bunları iyice düşün
İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da eski sevgilisini silahla 4 el ateş ederek yaralayan Cemal Albayrak 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Başkanı Utku Ercan'ın cezayı verdikten sonra sanığa söylediği sözler akıllara bıçaklı metro saldırganına savcı Fatma Yörük'ün yazdığı tutuklama kararını hatırlattı.
Gaziosmanpaşa'da eski sevgilisi Buse Güler'i silahla 4 el ateş ederek yaraladığı iddiasıyla sanık Cemal Albayrak'ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan sanık Albayrak hakkında 18 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme Başkanı Utku Ercan, "Sen bir kişinin istediğiyle arkadaşlık yapma hakkına, gece dışarı çıkma hakkına da zarar vermiş oluyorsun" deyip öyle şeyler söyle di ki akıllara savcı Fatma Yörük geldi.
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Cemal Albayrak getirilirken, şikayetçi Buse Güler ile annesi Arzu Güler katıldı. Sanık Cemal Albayrak, olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi. Albayrak'ın avukatları ise, savcının "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması yönündeki mütalaasına katılmadıklarını, suçun kasten yaralama olduğunu belirterek tahliyesini talep ettiler. Buse Güler'in avukatı ise sanığın mütalaa kapsamında cezalandırılmasını talep etti.
Bir kişinin istediğiyle arkadaşlık yapma hakkına zarar verdin
Mahkeme heyeti, sanık Cemal Albayrak'ı "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Kararı açıklamasının ardından Mahkeme Başkanı "Utku Ercan "Bu tip suçlar belli bir kişiye yönelik değerlendirilmemeli" deyip herkesin yüreğini ferahlatan şu sözleri söyledi:
İçerde kaldığın sürece bunları iyice düşün
"Sen bir kişinin istediğiyle arkadaşlık yapma hakkına, gece dışarı çıkma hakkına da zarar vermiş oluyorsun. Bunların içerde bulunduğun süre boyunca toplum üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu düşün ve pişmanlığını gözden geçir."