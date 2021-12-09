Hakimden tarihi karar! Savcı Fatma Yörük hatırlattı... Git cezaevinde bunları iyice düşün

İçerde kaldığın sürece bunları iyice düşün

"Sen bir kişinin istediğiyle arkadaşlık yapma hakkına, gece dışarı çıkma hakkına da zarar vermiş oluyorsun. Bunların içerde bulunduğun süre boyunca toplum üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu düşün ve pişmanlığını gözden geçir."