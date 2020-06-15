Hakemler Galatasaray'dan geçen senenin intikamını aldı

Mehmet Demirkol / Fanatik: Muslera özel bir kişilik. Bir sporcuda aradığınız hangi özellik varsa hepsi ve daha fazlası onda var. İşini her zaman ciddiye alıyor ama keyfi de gözlerinden okunuyor. Hırsı içinde fokurduyor. Bunu özellikle gol yediğinde görüyorsunuz ama en sert rakibine bile saygısızlık yapmıyor. Bazen herkes yatıyor o ayakta kalıyor. Ama o havasını hiç atmıyor. Ve ayağı kırılıyor, sanki küçük bir sıyrıkmış gibi sedyeye oturuyor.. Muslera özel bir sporcu. Haza beyefendi.