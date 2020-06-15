Hakemler Galatasaray'dan geçen senenin intikamını aldı
Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 yenilirken spor yazarları, karşılaşmayı değerlendirdi.
Süper Lig'e verilen virüs arası sonrası zirve mücadelesine kaldığı yerden devam etmek isteyen Galatasaray, 91 gün sonra çıktığı maçta düşme hattından kurtulmak isteyen Rizespor'a 2-0 mağlup oldu. Rize'de şanssız bir gece yaşayan sarı-kırmızılılar'da Muslera ve Andone sakatlanırken Adem Büyük ise kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Ligde 10 maç sonra kaybeden Galatasaray 50 puanda kalırken Çaykur Rizespor puanını 28'e çıkardı. Spor yazarları, Galatasaray'ın Rize'de kaybettiği maçı değerlendirdi.
Serdar Ali Çelikler / Habertürk : Her şeyden evvel Fernando Muslera'ya çok ama çok üzüldüm. Çok şanssız bir pozisyonda ayağında iki kemik kırıldı. Kendisine acil şifalar diliyorum ve "Mejorete pronto Nando" diyorum.
Mehmet Demirkol / Fanatik: Muslera özel bir kişilik. Bir sporcuda aradığınız hangi özellik varsa hepsi ve daha fazlası onda var. İşini her zaman ciddiye alıyor ama keyfi de gözlerinden okunuyor. Hırsı içinde fokurduyor. Bunu özellikle gol yediğinde görüyorsunuz ama en sert rakibine bile saygısızlık yapmıyor. Bazen herkes yatıyor o ayakta kalıyor. Ama o havasını hiç atmıyor. Ve ayağı kırılıyor, sanki küçük bir sıyrıkmış gibi sedyeye oturuyor.. Muslera özel bir sporcu. Haza beyefendi.
Erman Toroğlu / Fotomaç: Sonunda Muslera sakatlandı. Peki neden 'sonunda' kelimesini kullandım? Bu Muslera inanılmaz işler yaparak G.Saray'ı çok maçta ipten aldı ve maçı kazandırdı. Ama dün akşam olduğu gibi arkadaşları yine yürüyorlardı. Sakatlanana kadar 2-3 kez rakiple karşı karşıya kalıp topu çıkardı, sonunda öyle bir pozizyonda sakatlandı ki G.Saray'ı ipten alamadığı gibi kendini feda etti. G.Saray için sezon bitti. Bu saatten sonra gelecek sezona bakacaklar. G.Saray artık diğer takımlar gibi altyapıya dönecek. Yani canı gönülden oynayacak futbolculara dönecek. Dün akşamdan sonra Trabzon'la Başakşehir yarışta baş başa kaldılar. Dün gece Muslera'dan başka hiçbir G.Saraylı oyuncu canı gönülden futbol oynamadılar. Hani lejyonerler vardır ya paralı askerler, aynı onun gibilerdi.