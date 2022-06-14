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Hakaret içerikli mesaj göndermişti! Pelin Akil o takipçisiyle davalık oldu

Hakaret içerikli mesaj göndermişti! Pelin Akil o takipçisiyle davalık oldu

Son olarak "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde oynayan, aile hayatıyla, yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen oyuncu Pelin Akil takipçisinin attığı hakaret ve küfür içerikli yorum hakkında suç duyurusunda bulundu! 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen şüphelinin önümüzdeki günlerde Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyor!

Hakaret içerikli mesaj göndermişti! Pelin Akil o takipçisiyle davalık oldu

Son olarak "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde rol alan, aile hayatıyla, yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen oyuncu Pelin Akil takipçisinin attığı hakaret ve küfür içerikli yorum hakkında suç duyurusunda bulundu! 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen şüphelinin önümüzdeki günlerde Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyor!

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Hakaret içerikli mesaj göndermişti! Pelin Akil o takipçisiyle davalık oldu

Takipçisine dava açtı 

Ünlü oyuncu Pelin Akil, sosyal medya üzerinden hakaret içerikli mesaj gönderen takipçisine dava açtı.

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Hakaret içerikli mesaj göndermişti! Pelin Akil o takipçisiyle davalık oldu

Öncesinde suç duyurusunda bulunmuştu

Akil, 20 Mart 2021 tarihinde sosyal medya üzerinden hakaret ve küfür içerikli mesaj gönderen takipçisi Habip B. hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. 

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Hakaret içerikli mesaj göndermişti! Pelin Akil o takipçisiyle davalık oldu

Soruşturma tamamlandı

Konuyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

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