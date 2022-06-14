Hakaret içerikli mesaj göndermişti! Pelin Akil o takipçisiyle davalık oldu
Son olarak "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde oynayan, aile hayatıyla, yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen oyuncu Pelin Akil takipçisinin attığı hakaret ve küfür içerikli yorum hakkında suç duyurusunda bulundu! 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen şüphelinin önümüzdeki günlerde Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyor!
Son olarak "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde rol alan, aile hayatıyla, yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen oyuncu Pelin Akil takipçisinin attığı hakaret ve küfür içerikli yorum hakkında suç duyurusunda bulundu! 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen şüphelinin önümüzdeki günlerde Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyor!
Takipçisine dava açtı
Ünlü oyuncu Pelin Akil, sosyal medya üzerinden hakaret içerikli mesaj gönderen takipçisine dava açtı.
Öncesinde suç duyurusunda bulunmuştu
Akil, 20 Mart 2021 tarihinde sosyal medya üzerinden hakaret ve küfür içerikli mesaj gönderen takipçisi Habip B. hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Soruşturma tamamlandı
Konuyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.