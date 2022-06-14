Hakaret içerikli mesaj göndermişti! Pelin Akil o takipçisiyle davalık oldu

Son olarak "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde rol alan, aile hayatıyla, yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen oyuncu Pelin Akil takipçisinin attığı hakaret ve küfür içerikli yorum hakkında suç duyurusunda bulundu! 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen şüphelinin önümüzdeki günlerde Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyor!