BIST 2.507
DOLAR 14,64
EURO 15,82
ALTIN 936,84

Hakan Yılmaz da patladı! Taş tuğla karşılığı vatandaşlık. Çok yazık çok

Hakan Yılmaz da patladı! Taş tuğla karşılığı vatandaşlık. Çok yazık çok

Yahşi Cazibe, Ayrılsak da Beraberiz gibi dizilerdeki performansı ile akıllara kazınan başarılı oyuncu Hakan Yılmaz da ülkeye rahatça girip çıkan yabancı uyruklu insanlara tepki gösterdi ve twitter'dan çok konuşulacak yorumlarda bulundu.

Hakan Yılmaz da patladı! Taş tuğla karşılığı vatandaşlık. Çok yazık çok

Ayrılsak da Beraberiz ve Yahşi Cazibe gibi yapımlarla ön plana çıkan başarılı komedyen oyuncu Hakan Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden verdiği tepki ile gündeme geldi. Son dönemde ülkeye giriş çıkış yapan yabancı uyruklu insan sayısının dikkat çekmesi ile tepki gösteren ünlüler arasına Hakan Yılmaz da eklendi. İşte Yılmaz'ın o yorumu...

111
Hakan Yılmaz da patladı! Taş tuğla karşılığı vatandaşlık. Çok yazık çok

Ekranlardan bir süredir uzak duran ve tiyatroya yoğunlaşan 52 yaşındaki başarılı oyuncu Hakan Yılmaz, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Oyuncu emlak satışı karşılığında vatandaşlık verilen sisteme tepki gösterdi. İşte o paylaşım...

211
Hakan Yılmaz da patladı! Taş tuğla karşılığı vatandaşlık. Çok yazık çok

Son dönemde dikkat çeken gündem konularından bir tanesi de yabancı uyruklu vatandaşların gayrimenkul alarak Türk vatandaşlığına sahip olması durumuydu.

311
Hakan Yılmaz da patladı! Taş tuğla karşılığı vatandaşlık. Çok yazık çok

Yapılan açıklamalarda Türk vatandaşlığına başvuru şartında kişinin alacağı gayrimenkul değerinin 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltileceği bildirildi.

411