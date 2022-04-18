Hakan Yılmaz da patladı! Taş tuğla karşılığı vatandaşlık. Çok yazık çok

Ayrılsak da Beraberiz ve Yahşi Cazibe gibi yapımlarla ön plana çıkan başarılı komedyen oyuncu Hakan Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden verdiği tepki ile gündeme geldi. Son dönemde ülkeye giriş çıkış yapan yabancı uyruklu insan sayısının dikkat çekmesi ile tepki gösteren ünlüler arasına Hakan Yılmaz da eklendi. İşte Yılmaz'ın o yorumu...