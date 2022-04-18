Hakan Yılmaz da patladı! Taş tuğla karşılığı vatandaşlık. Çok yazık çok
Yahşi Cazibe, Ayrılsak da Beraberiz gibi dizilerdeki performansı ile akıllara kazınan başarılı oyuncu Hakan Yılmaz da ülkeye rahatça girip çıkan yabancı uyruklu insanlara tepki gösterdi ve twitter'dan çok konuşulacak yorumlarda bulundu.
Ayrılsak da Beraberiz ve Yahşi Cazibe gibi yapımlarla ön plana çıkan başarılı komedyen oyuncu Hakan Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden verdiği tepki ile gündeme geldi. Son dönemde ülkeye giriş çıkış yapan yabancı uyruklu insan sayısının dikkat çekmesi ile tepki gösteren ünlüler arasına Hakan Yılmaz da eklendi. İşte Yılmaz'ın o yorumu...
Ekranlardan bir süredir uzak duran ve tiyatroya yoğunlaşan 52 yaşındaki başarılı oyuncu Hakan Yılmaz, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Oyuncu emlak satışı karşılığında vatandaşlık verilen sisteme tepki gösterdi. İşte o paylaşım...
Son dönemde dikkat çeken gündem konularından bir tanesi de yabancı uyruklu vatandaşların gayrimenkul alarak Türk vatandaşlığına sahip olması durumuydu.
Yapılan açıklamalarda Türk vatandaşlığına başvuru şartında kişinin alacağı gayrimenkul değerinin 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltileceği bildirildi.